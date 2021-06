Formazioni ufficiali Brasile-Ecuador | Copa America 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 27 giugno 2021) Ledi, gara valevole per la quarta e ultima giornata del gruppo B della. Neymar e compagni già qualificati agli ottavi di finale ma a caccia del quarto successo per concludere il girone a punteggio pieno. Ha bisogno di punti invece l’, che in caso di sconfitta rischierebbe di tornare a casa. Molto dipenderà anche dal risultato di Venezuela-Perù. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 23. Di seguito le scelte dei due ct. Le...