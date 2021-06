Food: ‘il Marchese’ cita Sordi nobiluomo e carbonaro nell’arredo e nel menu (Di domenica 27 giugno 2021) “La buona notizia è che i turisti cominciano a tornare: ancora in gran parte europei e non americani ma è grazie a loro che questo weekend, che a Roma con la festività di San Pietro e Paolo si annunciava poco vivace, è stato comunque movimentato per il nostro locale”. Parola di Davide Solari, proprietario e patron, insieme a Lorenzo Renzi, del ristorante bistrot ‘Il Marchese’ che, nel pieno centro della capitale, alle spalle dell’Ara Pacis, funge da termometro delle tendenze degli arrivi e partenze nella città eterna. I due soci hanno lanciato un concept, quello del ‘Marchese’ in bilico fra ristorante, bistrot e ‘amaro-bar’ (con oltre 600 etichette del ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) “La buona notizia è che i turisti cominciano a tornare: ancora in gran parte europei e non americani ma è grazie a loro che questo weekend, che a Roma con la festività di San Pietro e Paolo si annunciava poco vivace, è stato comunque movimentato per il nostro locale”. Parola di Davide Solari, proprietario e patron, insieme a Lorenzo Renzi, del ristorante bistrot ‘Ilche, nel pieno centro della capitale, alle spalle dell’Ara Pacis, funge da termometro delle tendenze degli arrivi e partenze nella città eterna. I due soci hanno lanciato un concept, quello del ‘in bilico fra ristorante, bistrot e ‘amaro-bar’ (con oltre 600 etichette del ...

Advertising

SonokHakan : RT @wmhmagazine: In caso di attacchi di fame improvvisa spesso e volentieri lo street food ti salva la vita. Quando poi il problema è solo… - paoloigna1 : RT @wmhmagazine: In caso di attacchi di fame improvvisa spesso e volentieri lo street food ti salva la vita. Quando poi il problema è solo… - MENUETTOit : #Food e #Music: Sapori, fotografie e note per il libro dello chef Lorenzo Sandano - RaffaelloMo : Il Food cost di un'insalata di erbette selvatiche, venduta in un ristorante stellato di Courmayer, è letteralmente 0. - alinatede : RT @jeperego: La svolta green di Mc Donald's: fast food plastic free in Svizzera ( mio pezzo per Il Gusto). -

Ultime Notizie dalla rete : Food ‘il Food | 'il Marchese' cita Sordi nobiluomo e carbonaro nell'arredo e nel menu 2 Zazoom Blog