Fiorentina, telenovela finita: Italiano è il nuovo allenatore (Di domenica 27 giugno 2021) La telenovela è finalmente finita: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il club viola si era subito messo alla ricerca di un tecnico dopo la rottura con Gennaro Gattuso, il nome in pole è sempre stato quello dell’allenatore dello Spezia. La trattativa è rimasta per diversi giorni nella fase calda, poi sembrava definitivamente sfumata. La Fiorentina aveva cambiato obiettivo e alla ribalta era ritornata la soluzione Fonseca. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro tra la Fiorentina e ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 giugno 2021) Laè finalmente: Vincenzoè ildella. Il club viola si era subito messo alla ricerca di un tecnico dopo la rottura con Gennaro Gattuso, il nome in pole è sempre stato quello dell’dello Spezia. La trattativa è rimasta per diversi giorni nella fase calda, poi sembrava definitivamente sfumata. Laaveva cambiato obiettivo e alla ribalta era ritornata la soluzione Fonseca. Nelle ultime ore è andato in scena unincontro tra lae ...

