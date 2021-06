Fiorentina, è fatta: Italiano sarà il nuovo allenatore (Di domenica 27 giugno 2021) La Fiorentina ha trovato il dopo Gattuso. Una volta chiuso il rapporto anzitempo con l'ex tecnico del Napoli, i viola hanno virato con decisione su Vincenzo Italiano. L'allenatore dello Spezia, con cui poco meno di un mese fa aveva firmato un rinnovo annuale, è a Firenze per firmare dopo aver rescisso con i liguri. La clausola da 1 milione sarà pagata a spese del tecnico, mentre la Fiorentina darà una contropartita tecnica - un calciatore - allo Spezia per liberare il resto dello staff di Italiano. A riferirlo è Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport. Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Laha trovato il dopo Gattuso. Una volta chiuso il rapporto anzitempo con l'ex tecnico del Napoli, i viola hanno virato con decisione su Vincenzo. L'dello Spezia, con cui poco meno di un mese fa aveva firmato un rinnovo annuale, è a Firenze per firmare dopo aver rescisso con i liguri. La clausola da 1 milionepagata a spese del tecnico, mentre ladarà una contropartita tecnica - un calciatore - allo Spezia per liberare il resto dello staff di. A riferirlo è Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport.

