Finirà mai la guerra incivile dei simboli?

A volte, ho rilevato in un post del 13 febbraio scorso, nel nostro Paese, si ha l'impressione che quando mancano pretesti (seri) per contendere e infierire sugli avversari - ad es. progetti politici, riforme, provvedimenti divisivi - ci siano sempre le risorse costituite dalla guerra dei simboli. "Fascista!", "Comunista!",' Sovranista!, 'Populista!". Il nostro 'passato che non passa' sta sempre lì a dividerci, a trasformare le autentiche tragedie della guerra civile in solennità da celebrare. Così alla Giornata dell'Olocausto fa riscontro la Memoria delle foibe: due atti doverosi, peraltro, in quanto la Shoah è un evento unico nella ...

Finirà mai la guerra (in)civile dei simboli?