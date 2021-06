Fine settimana di vaccinazioni a Roccamontepiano | 500 dosi Pzifer a disposizione

(Di domenica 27 giugno 2021)di. Il Comune ha allestito la palestra scolastica come centro vaccinale del territorio a cui la Asl di Chieti, per diretta collaborazione con il distretto ...

Advertising

CottarelliCPI : Avvertenza: è stato creato un profilo Interspac S.R.L. che si definisce 'profilo ufficiale di Interspac'. È un fals… - ilpost : L’Apple Daily, il principale quotidiano di opposizione a Hong Kong, chiuderà alla fine di questa settimana - _Carabinieri_ : Questo fine settimana a #Cortona, l’Arma dei #Carabinieri ha seguito l’andamento degli eventi garantendo la sicurez… - rada_maja : RT @rada_maja: ??Buon venerdì e buon fine settimana a tutti ?????? - kakasi923 : RT @angelicadisogno: -

Ultime Notizie dalla rete : Fine settimana

LaVoceDiGenova.it

La cautela è dovuta a un turista australiano risultato positivo al coronavirus dopo aver visitato la città lo scorso. Wellington, che mercoledì è passato al livello di allerta 2, ...Da quanto riportato sembra infatti che Maverick Vinales , pilota ufficiale Yamaha e protagonista fino a questo momento di un grandead Assen , possa salutare la Casa di Iwata al ...Sulla pista di casa dei Tori, una Red Bull si piazza davanti a tutti. Dopo aver conquistato la pole position una settimana fa in Francia, anche in Austria Max Verstappen si è confermato il più rapido ...E’ stato il sindaco Fabbri ad inaugurare la prima edizione della “Sagra del pesce azzurro e del pinzino” che si terrà a Ferrara presso il Centro Rivana Garden in via G. Pesci 181 a cura dell’Associazi ...