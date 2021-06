Fiamme nella riserva naturale della Marcigliana: paura per fattorie ed aree agricole (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, grave incendio all’interno della riserva naturale della Marcigliana. Da circa un’ora e mezza un terribile incendio sta interessando la riserva naturale della Marcigliana: il fuoco si estende per diverse centinaia di metri e le Fiamme si stanno pericolosamente avvicinando alle aree agricole e alle fattorie. Per domare le Fiamme e mettere in sicurezza l’area, sono al lavoro le squadre della protezione civile ed i vigiili del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, grave incendio all’interno. Da circa un’ora e mezza un terribile incendio sta interessando la: il fuoco si estende per diverse centinaia di metri e lesi stanno pericolosamente avvicinando allee alle. Per domare lee mettere in sicurezza l’area, sono al lavoro le squadreprotezione civile ed i vigiili del ...

