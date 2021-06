Festa di Montecastello e delle tradizioni cavesi

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 27 giugno 2021) Ha riscontrato un enorme successo l’iniziativa organizzata dalla Lithodora In occasione della 18esima edizione di “Un centro estivo per cava, un estate di giochi e sporti” in collaborazione con il Csi con cui la cooperativa è affiliata e la Sipi, svoltasi presso l’oratorio San Filippo Neri avente per tema””. Questo momento ha rappresentato la Giornata finale di un’intera settimana dedicata alla scoperta della nostra storia cittadina e del perchénostre. I bambini e i ragazzi, nel corso di della settimana, si sono dedicati a laboratori ludico creativi, teatrali e sportivi a tema e hanno conosciuto i rappresentanti di 3 diversi casali del ...