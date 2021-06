Felipe Anderson alla Lazio: «Ritorno di fiamma. Ecco i dettagli» (Di domenica 27 giugno 2021) Felipe Anderson Lazio, secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe stato un incontro tra Igli Tare e l’agente del brasiliano Ritorno di fiamma in vista per la Lazio, che punta al Ritorno di Felipe Anderson in biancoceleste. Il brasiliano, passato al West Ham nel 2018, ora è un obiettivo di Igli Tare per la fascia d’attacco, reparto in cui i biancocelesti sono carenti. Gianluca Di Marzio ne ha parlato così a Sky Sport: «La Lazio è sempre più orientata a riprendere Felipe Anderson, c’è già ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021), secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe stato un incontro tra Igli Tare e l’agente del brasilianodiin vista per la, che punta aldiin biancoceleste. Il brasiliano, passato al West Ham nel 2018, ora è un obiettivo di Igli Tare per la fascia d’attacco, reparto in cui i biancocelesti sono carenti. Gianluca Di Marzio ne ha parlato così a Sky Sport: «Laè sempre più orientata a riprendere, c’è già ...

