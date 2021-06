Fedez, suor Anna Monica Alfieri lo ‘bacchetta’ sul Ddl Zan: «Inesattezze sul Vaticano, studi». Ecco la lettera (Di domenica 27 giugno 2021) Fedez ha preso una posizione netta a favore del Ddl Zan e contro la nota del Vaticano. Parole che hanno spinto suor Anna Monica Alfieri a scrivergli una lettera aperta con l’invito a documentarsi. La religiosa ha portato avanti tante battaglie per il diritto all’istruzione e ora bacchetta il cantante correggendo le tante “Inesattezze” dette sul Vaticano. Fedez, la suora lo bacchetta sul Vaticano Nella lettera a ”Federico Leonardo Lucia” (Fedez) riportata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 giugno 2021)ha preso una posizione netta a favore del Ddl Zan e contro la nota del. Parole che hanno spintoa scrivergli unaaperta con l’invito a documentarsi. La religiosa ha portato avanti tante battaglie per il diritto all’istruzione e ora bacchetta il cantante correggendo le tante “” dette sul, laa lo bacchetta sulNellaa ”Federico Leonardo Lucia” () riportata ...

