Federica Panicucci e la sua passione per le ciglia finte

Solare e brillante, il sorriso di Federica Panicucci è senza dubbio un catalizzatore di attenzione. Non solo per i denti «di un bianco che più bianco non si può» (tanto che a volte, quando indossa lipstick rosso intenso, pare che si accendano come un neon) ma soprattutto per la definizione perfetta della bocca (non si è mai vista una sbavatura!). La sensazione è che il trucco di questa parte del viso sia frutto di uno studio accuratissimo e di una realizzazione lunga e articolata. E invece, no. A sorpresa, la sua fedele truccatrice e celebrity make-up artist Barbara Machina svela che le attenzioni maniacali della presentatrice sono rivolte a un altro punto: le ciglia! Utilizza abitualmente quelle finte, accessori del make up di grande tendenza. Oggi vanno forte, infatti, quelle foltissime a effetto Hollywood, molto amate da celebrità come Eva Longoria, Rihanna, Jennifer López e Kim Kardashian.

