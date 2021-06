F1: Wolff, 'tra Mercedes e Hamilton siamo in fase calda per il rinnovo del contratto' (Di domenica 27 giugno 2021) Spielberg, 27 giu. (Adnkronos) - Le trattative per il rinnovo del contratto tra la Mercedes e il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton potrebbero concludersi presto, ha detto il team principal Toto Wolff al "Bild am Sonntag". "Se dicessi che il contratto è già firmato, non sarebbe corretto. Ma siamo al di là della situazione dei colloqui esplorativi. Ora sta entrando nella fase calda", ha detto Wolff. "Penso che siamo molto più vicini a un accordo che a una separazione. Perché abbiamo anche deciso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Spielberg, 27 giu. (Adnkronos) - Le trattative per ildeltra lae il campione del mondo di Formula 1 Lewispotrebbero concludersi presto, ha detto il team principal Totoal "Bild am Sonntag". "Se dicessi che ilè già firmato, non sarebbe corretto. Maal di là della situazione dei colloqui esplorativi. Ora sta entrando nella", ha detto. "Penso chemolto più vicini a un accordo che a una separazione. Perché abbiamo anche deciso ...

