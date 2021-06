F1: Wolff, ‘tra Mercedes e Hamilton siamo in fase calda per il rinnovo del contratto’ (Di domenica 27 giugno 2021) Spielberg, 27 giu. (Adnkronos) – Le trattative per il rinnovo del contratto tra la Mercedes e il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton potrebbero concludersi presto, ha detto il team principal Toto Wolff al “Bild am Sonntag”. “Se dicessi che il contratto è già firmato, non sarebbe corretto. Ma siamo al di là della situazione dei colloqui esplorativi. Ora sta entrando nella fase calda”, ha detto Wolff. “Penso che siamo molto più vicini a un accordo che a una separazione. Perché abbiamo anche deciso che è meglio negoziare prima di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Spielberg, 27 giu. (Adnkronos) – Le trattative per ildel contratto tra lae il campione del mondo di Formula 1 Lewispotrebbero concludersi presto, ha detto il team principal Totoal “Bild am Sonntag”. “Se dicessi che il contratto è già firmato, non sarebbe corretto. Maal di là della situazione dei colloqui esplorativi. Ora sta entrando nella”, ha detto. “Penso chemolto più vicini a un accordo che a una separazione. Perché abbiamo anche deciso che è meglio negoziare prima di ...

