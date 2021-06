F1 | Valtteri Bottas | “Fondamentale tenere dietro una Red Bull Settimana prossima possiamo fare ancora meglio”

(Di domenica 27 giugno 2021) Piccola soddisfazione anche pernel GP di Stiria 2021 di F1. Il finlandese della Mercedes, dopo un inizio di weekend decisamente complicato con l’episodio del testacoda in pit lane, è riuscito a rimontare e portarsi a casa un’ottima terza posizione che lo riporta sul podio. Scontata la penalità di tre posizioni dal secondo tempo ottenuto ieri,ha sfruttato i problemi in pista e ai box rispettivamente di Lando Norris e Sergio Perez per risalire la china e assicurarsi la prima posizione degli umaniagli imprendibili Max Verstappen e Lewis Hamilton. Intervistato al termine della corsa, il pilota ...

Advertising

sportface2016 : #F1 #StyrianGP, le parole di Valtteri #Bottas - Ticinonline : Verstappen vince e allunga (ulteriormente) su Hamilton - sylvylotty : RT @heyfederer: rt se hai le stesse vittorie di valtteri bottas quest’anno - Giorgiovsb : RT @rtl1025: ??? Max #Verstappen vince il #Gp della #Stiria, ottava prova del Mondiale di #Formula1, e allunga in testa alla classifica su L… - givemelove_24 : RT @heyfederer: rt se hai le stesse vittorie di valtteri bottas quest’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Valtteri Bottas

Terza la Mercedes di, quarta l'altra Red Bull di Sergio Perez, staccato di quasi 50" dal compagno di squadra. Per il resto del mondo ci sono state solo le briciole, ma in Stiria la ...Terzo sul podio, con l'altra Mercedes, che precede la Red Bull di Sergio Perez. Sesto e settimo posto per le Ferrari, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc, autore di una grande ...Max Verstappen ha conquistato la sua quarta vittoria in campionato, la seconda consecutiva e la terza negli ultimi quattro GP, imponendosi nel Gran Premio di Stiria, disputato sul tracciato del Red Bu ...Max Verstappen vince il Gp della Stiria , ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su ...