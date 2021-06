F1, Toto Wolff: “La Red Bull porta sempre tantissimi aggiornamenti ogni weekend, oggi superiori sul passo gara” (Di domenica 27 giugno 2021) La Mercedes deve leccarsi le ferite e l’andamento del GP di Stiria è la conferma che quest’anno per la Stella a tre punte è molto dura in F1. La quarta vittoria consecutiva di Red Bull con Max Verstappen sul gradino più alto del podio a Spielberg pone l’accento sullo straordinario momento vissuto dalla monoposto di Milton Keynes. A detta del Team Principal della Mercedes Toto Wolff la situazione è la seguente: “La Red Bull porta tantissimo materiale al giovedì e al venerdì, è una loro scelta e sta pagando perché oggi è stata di un’altra categoria sul passo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) La Mercedes deve leccarsi le ferite e l’andamento del GP di Stiria è la conferma che quest’anno per la Stella a tre punte è molto dura in F1. La quarta vittoria consecutiva di Redcon Max Verstappen sul gradino più alto del podio a Spielberg pone l’accento sullo straordinario momento vissuto dalla monoposto di Milton Keynes. A detta del Team Principal della Mercedesla situazione è la seguente: “La Redtantissimo materiale al giovedì e al venerdì, è una loro scelta e sta pagando perchéè stata di un’altra categoria sul...

