F1, Lewis Hamilton: “In rettilineo perdiamo tempo, c’è tanto lavoro da fare” (Di domenica 27 giugno 2021) Lewis Hamilton conquista il secondo posto al termine del Gran Premio di Stiria. Il britannico chiude alle spalle di Max Verstappen (Red Bull) che conquista il secondo successo consecutivo ed allunga nella classifica generale. Il sette volte volte campione del mondo ha provato ad impensierire l’olandese che nella giornata odierna non ha commesso nessun errore. Il #44 del gruppo evidenzia una netta inferiorità nel primo tratto della pista, il più rapido dell’impianto di Spielberg. Hamilton ha affermato ai microfoni della massima formula poco prima di salire sul podio: “La mia gara è stata solitaria. Ho provato a tenere il passo delle Red ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)conquista il secondo posto al termine del Gran Premio di Stiria. Il britannico chiude alle spalle di Max Verstappen (Red Bull) che conquista il secondo successo consecutivo ed allunga nella classifica generale. Il sette volte volte campione del mondo ha provato ad impensierire l’olandese che nella giornata odierna non ha commesso nessun errore. Il #44 del gruppo evidenzia una netta inferiorità nel primo tratto della pista, il più rapido dell’impianto di Spielberg.ha affermato ai microfoni della massima formula poco prima di salire sul podio: “La mia gara è stata solitaria. Ho provato a tenere il passo delle Red ...

