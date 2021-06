F1: Gp Stiria, Verstappen vince davanti a Hamilton, sesto Sainz (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen vince il Gp di Stiria di F1. L’olandese ha dominato la gara sin dalla partenza, precedendo sul traguardo le due Mercedes di Lewis Hamilton, secondo e autore nel finale del giro veloce della gara, e Valterri Bottas terzo. Ai piedi del podio si piazza la seconda Red Bull di Sergio Perez, mentre al quinto la McLaren di Lando Norris. Subito dietro le due Ferrari, con Carlos Sainz che chiude in sesta posizione e Charles Leclerc in settima. Il monegasco ha effettuato comunque una buona rimonta dopo il problema all’ala anteriore al primo giro che lo ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – La Red Bull di Maxil Gp didi F1. L’olandese ha dominato la gara sin dalla partenza, precedendo sul traguardo le due Mercedes di Lewis, secondo e autore nel finale del giro veloce della gara, e Valterri Bottas terzo. Ai piedi del podio si piazza la seconda Red Bull di Sergio Perez, mentre al quinto la McLaren di Lando Norris. Subito dietro le due Ferrari, con Carlosche chiude in sesta posizione e Charles Leclerc in settima. Il monegasco ha effettuato comunque una buona rimonta dopo il problema all’ala anteriore al primo giro che lo ha ...

