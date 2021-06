F1 GP Stiria 2021, Norris: “Gara lineare, abbiamo ottenuto buoni punti” (Di domenica 27 giugno 2021) “Mi sarebbe piaciuto essere più vicino ai piloti che mi precedevano, ma nel complesso è stata una Gara piuttosto lineare. Avevamo un passo migliore rispetto alla maggior parte di chi ci stava dietro. Le Ferrari sono sembrate molto veloci, perciò ho dovuto spingere per proteggermi da Carlos. Tuttavia non ho dovuto fare nulla di particolare”. Queste le parole di Lando Norris dopo il quinto posto nel GP di Stiria. “Non c’era motivo di essere più aggressivo in partenza. La macchina era perfetta ed è uscita intera senza contatti. Al contrario, se fossi stato troppo aggressivo forse sarei finito più indietro. Sono contento dei ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Mi sarebbe piaciuto essere più vicino ai piloti che mi precedevano, ma nel complesso è stata unapiuttosto. Avevamo un passo migliore rispetto alla maggior parte di chi ci stava dietro. Le Ferrari sono sembrate molto veloci, perciò ho dovuto spingere per proteggermi da Carlos. Tuttavia non ho dovuto fare nulla di particolare”. Queste le parole di Landodopo il quinto posto nel GP di. “Non c’era motivo di essere più aggressivo in partenza. La macchina era perfetta ed è uscita intera senza contatti. Al contrario, se fossi stato troppo aggressivo forse sarei finito più indietro. Sono contento dei ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN BEFFA ANCORA LH44 ? Una Ferrari fuori dal Q3, Bottas penalizzato Risultati ? - SkySportF1 : ? CONTATTO LECLERC-GASLY AL VIA ? Entrambi subito ai box LIVE ? - andreastoolbox : Mercedes, Hamilton 2° nel GP di Stiria 2021: 'Impossibile tenere passo Red Bull' | Sky Sport - sportface2016 : #F1 #StyrianGP, le parole di Lando #Norris oggi quinto -