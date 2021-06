F1, Fernando Alonso: “Abbiamo estratto il massimo possibile su questa pista. Le Ferrari erano imprendibili per noi” (Di domenica 27 giugno 2021) Il due volte campione del mondo Fernando Alonso è riuscito a centrare la zona punti per la quarta volta consecutiva nel GP di Stiria 2021. A Spielberg il pilota della Alpine ha chiuso una difficile gara al 9° posto, il massimo possibile di giornata. L’asturiano continua il suo periodo di forma tenendo dietro il compagno Esteban Ocon, anche se ammette di non aver potuto nulla contro la velocità di alcuni dei suoi rivali. Il 39enne asturiano ha detto a fine corsa: “Non credo che avrei potuto ottenere molto di più da questa gara. È positivo che siamo finiti di nuovo tra i primi dieci. Sono partito molto bene ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Il due volte campione del mondoè riuscito a centrare la zona punti per la quarta volta consecutiva nel GP di Stiria 2021. A Spielberg il pilota della Alpine ha chiuso una difficile gara al 9° posto, ildi giornata. L’asturiano continua il suo periodo di forma tenendo dietro il compagno Esteban Ocon, anche se ammette di non aver potuto nulla contro la velocità di alcuni dei suoi rivali. Il 39enne asturiano ha detto a fine corsa: “Non credo che avrei potuto ottenere molto di più dagara. È positivo che siamo finiti di nuovo tra i primi dieci. Sono partito molto bene ...

