F1, Christian Horner: “La gara di Verstappen è stata fantastica. Per battere la Mercedes serve la perfezione” (Di domenica 27 giugno 2021) La Red Bull e Max Verstappen possono festeggiare al termine del GP di Stiria, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg, l’olandese ha imposto la propria legge, ottenendo il quarto successo consecutivo nel campionato e facendo capire alla Mercedes che il riferimento è sempre lui. Niente da fare per il britannico Lewis Hamilton e per il finlandese Valtteri Bottas, costretti alla resa e mai in grado di combattere per la vittoria. Per questo il secondo e il terzo posto va accolto come la logica conseguenza di quanto si è visto sul tracciato austriaco. C’è grande soddisfazione quindi nella scuderia di Milton Keynes. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) La Red Bull e Maxpossono festeggiare al termine del GP di Stiria, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg, l’olandese ha imposto la propria legge, ottenendo il quarto successo consecutivo nel campionato e facendo capire allache il riferimento è sempre lui. Niente da fare per il britannico Lewis Hamilton e per il finlandese Valtteri Bottas, costretti alla resa e mai in grado di comper la vittoria. Per questo il secondo e il terzo posto va accolto come la logica conseguenza di quanto si è visto sul tracciato austriaco. C’è grande soddisfazione quindi nella scuderia di Milton Keynes. Il ...

