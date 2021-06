F1 | Carlos Sainz | “Dobbiamo migliorare al sabato Norris era alla mia portata”

(Di domenica 27 giugno 2021) Una prestazione convincente e incoraggiante, quella offerta dFerrari nel GP di Stiria 2021. Lo sa bene, che ha recuperato ddodicesimasesta piazza finale grazie a un’ottima gestione degli pneumatici e una strategia finalmente ottimale. L’iberico si è presentato naturalmente con un gran sorriso in volto, ai microfoni dei giornalisti dopo la gara, sottolineando come la giornata odierna debba essere solamente un punto di ripartenza dopo la debacle francese. Queste le parole di, raccolte dGazzetta dello Sport: “Oggi il passo della ...

Advertising

sportli26181512 : Ferrari, Sainz 6° nel GP di Stiria: 'Dobbiamo mettere pressione alla McLaren': Carlos Sainz soddisfatto del 6° post… - ro_elektra : RT @codiii__: CHARLES LECLERC E CARLOS SAINZ JR AVETE FATTO UNA GARA PAZZESCA E IN FERRARI HANNO ANALIZZATO E CAPITOOO - MARCO196913 : RT @deadlinex: Con Vettel a 1.2 secondi da Sainz, Adami suggerisce a Carlos di raffreddare al meglio la vettura. A quanto pare la SF21 sta… - MARCO196913 : RT @deadlinex: Comunicano a Carlos che davanti a lui Stroll sta faticando molto con il ritmo al momento. Sainz conferma che davanti a lui m… - MARCO196913 : RT @deadlinex: Sta per arrivare il pit stop di Sainz. Penso allungheranno ancora tre giri circa. Stanno tentando di aprire ancora su Alonso… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Sainz

Cosìdopo il Gp di Stiria di Formula 1, che ha chiuso al sesto posto dopo essere partito 12/o. Molto soddisfatto ma anche deluso Charles Leclerc, che ha chiuso settimo dopo essere finito ...Sesto e settimo posto per le Ferrari, condavanti a Charles Leclerc, autore di una grande rimonta dopo il contatto al primo giro che lo ha costretto a rientrare ai box, riprendendo la ...Ferrari F1 Carlos Sainz si è reso protagonista di una grande gara. Lo spagnolo della Ferrari, infatti, ha piazzato la sua monoposto in P6.Il ritmo in gara della SF21 soddisfa Carlos, che realizza l'overcut gestendo bene la gomma media usata e girando su tempi competitivi. Verso il GP d'Austria serve un progresso in qualifica, conservand ...