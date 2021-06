Ex del Grande Fratello Vip ha abbandonato il mondo della tv

(Di lunedì 28 giugno 2021) È stata una delle gieffine protagonisteprima edizione delVip di Ilary Blasi ed ora, a distanza di cinque anni, ha confermato il suo addio definitivo altelevisione. Sto parlando di Asia Nuccetelli, all’epoca del reality aveva da poco compiuto 20 anni. “Crescendo ho capito di essere e fare scelte diverse dei miei genitori. Ho fatto delle esperienze che probabilmente a 18 anni non le ragioni“, ha dichiarato. A mettere un punto definitivo alla carrieraNuccetelli in tv è stata anche sua madre Antonella Mosetti: “Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ...

Advertising

bonucci_leo19 : La forza del gruppo è quando un elemento più un altro elemento non fa una somma ma un 1 PIÙ GRANDE. Questo signifi… - lxznr : “Questi ragazzi ci insegnano che le difficoltà sono tali ma esistono delle risposte”. Obiettivo3 è il progetto del… - matteorenzi : Firenze è una città diventata grande dopo la pandemia della peste del 1348: una cosa analoga può capitare al nostro… - TizianoMuliere7 : Grande articolo di @FabrizioCossu che dimostra come una buona organizzazione difensiva, una volontà d‘acciaio, una… - viadelcors : @Amarant79895855 @gaspoesi @matteosalvinimi Troll senza coglioni ???????? Mancava il commento del cohlione un altro sen… -

Ultime Notizie dalla rete : del Grande

SportGrigiorosso

... principal investigatorprogetto Dragonfly , che intende far volare un drone di ricognizione su Titano, la piùluna di Saturno, nel 2034. L'incontro è gratuito, i posti disponibili sono ...Questo scrutinio segna invece ilritorno della destra neogollista. Con il 38% delle preferenze, Républicains e alleati appaiono come la prima forza politicaPaese, pronti a lanciarsi nella ...Mariano Catanzaro andrà al Grande Fratello Vip? Leggi anche: Uomini e Donne Valentina Pivati ha lasciato Mariano Catanzaro. A rendere ancora più curiosa la notizia, è il fatto che Mariano Catanzaro po ...Grande appuntamento oggi alle 21.30 all’Arena di Castel San Pietro Terme, con il duo composto da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneón che orchestrano un Grand Tango per ...