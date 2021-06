Advertising

SkySport : ?? PERISIC TROVA UN ANGOLO FAVOLOSO ??? La Croazia pareggia contro la Repubblica Ceca ?? Gli HL ??… - OptaPaolo : 3 & 4 - Ivan #Perisic è ora il miglior assist-man della storia della Croazia agli Europei (3 passaggi vincenti). L'… - sportli26181512 : #Europei, #Perisic positivo al #Covid: tegola per la #Croazia: L'interista stara in autoisolamento per i prossimi 1… - infoitsport : Perisic positivo al Covid: salterà Croazia-Spagna, Europei quasi finiti - glooit : Perisic positivo al Covid: salterà Croazia-Spagna, Europei quasi finiti leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Perisic

Brutte notizia in casa Croazia, chiamata a sfidare la Spagna lunedì negli ottavi di finale degli. La Nazionale di Dalic perde uno dei suoi uomini più importanti, l'interista Ivan, risultato positivo al Covid . A dare la notizia è stata la stessa Federazione croata attraverso una ......la Croazia ha reso noto che Ivanè risultato positivo al Covid - 19 . Pessime notizie per Modric e compagni, impegnati contro la Spagna nel match valido per gli ottavi di finale degli...Il giocatore della Croazia, impegnato agli Europei 2021 con la nazionale di Dalic, è stato isolato dal gruppo e starà in isolamento per 10 giorni. Sta di fatto che per Perisic in questo momento gli Eu ...Scambio con l’ex nerazzurro Keita Balde, propostosi al suo ‘mentore’ Inzaghi a Capri dove i due sono entrambi in vacanza. LEGGI ANCHE >>> Colpo in prospettiva, l’Inter avanza | Spunta l’incontro con M ...