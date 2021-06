Europei, Orsato arbitro di Svezia - Ucraina (Di domenica 27 giugno 2021) Martedì sera alle 21 all'Hampden Park di Glasgow andrà in scena l' ottavo di finale tra Svezia e Ucraina, che verrà arbitrato da Daniele Orsato . Designato il fischietto italiano, che avrà come ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Martedì sera alle 21 all'Hampden Park di Glasgow andrà in scena l' ottavo di finale tra, che verrà arbitrato da Daniele. Designato il fischietto italiano, che avrà come ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Orsato Europei, Orsato arbitro di Svezia - Ucraina Martedì sera alle 21 all'Hampden Park di Glasgow andrà in scena l' ottavo di finale tra Svezia e Ucraina, che verrà arbitrato da Daniele Orsato . Designato il fischietto italiano, che avrà come assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti e come uomo - Var Irrati . Marco Di Bello, Filippo Meli e Paolo Valeri saranno gli assistenti ...

Euro 2020: Orsato dirigerà Svezia - Ucraina, Inghilterra - Germania a Makkelie Sono state rese note le designazioni arbitrali di martedì 29 giugno, data in cui andranno in scena gli ultimi due match validi per gli ottavi di finale degli Europei 2021 . Sarà Daniele Orsato a dirigere Svezia - Ucraina, in programma a Glasgow. L'arbitro italiano sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Davide Massa sarà il ...

Europei, Rosetti: "Arbitri ok ma manca un rigore in Italia-Turchia" Effetto Var: rigori raddoppiati rispetto al 2016. Rosetti ha mostrato alcune interessanti statistiche confrontando i numeri del "group stage" con la stessa fase degli Europei prec ...

