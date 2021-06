Europei, la Repubblica Ceca sbatte fuori l'Olanda (Di domenica 27 giugno 2021) L’Olanda saluta gli Europei. Contro ogni pronostico, la Repubblica Ceca avanza ai quarti, dove affronterà la Danimarca. Tremenda la delusione a Budapest per gli Orange, strafavoriti alla vigilia: decisive... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 giugno 2021) L’saluta gli. Contro ogni pronostico, laavanza ai quarti, dove affronterà la Danimarca. Tremenda la delusione a Budapest per gli Orange, strafavoriti alla vigilia: decisive...

Advertising

OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - OptaPaolo : 1 - Matthijs de Ligt è il primo giocatore olandese a ricevere un cartellino rosso agli Europei da John Heitinga nel… - borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - Fprime86 : RT @SkySport: OLANDA-REPUBBLICA CECA 0-2 Risultato finale ? ? #Holes (68') ? #Schick (80') ? EURO 2020 - Ottavi di finale ? REPUBBLICA CECA… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ahi De Ligt! Lascia l’Olanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick #Euro2020 -