Europei in TV: Belgio o Portogallo, chi sfiderà l’Italia ai quarti? – Il calendario delle partite (Di domenica 27 giugno 2021) Euro 2020 Dalla partita inaugurale alla finale, sono 51 i match in programma ad Euro 2020. Si parte dalla fase a gironi, alla quale prendono parte le 24 Nazionali qualificate, suddivise in 6 gruppi. Accedono agli ottavi (con gare ad eliminazione diretta fino alla finale) le prime 2 classificate di ogni girone e le migliori 4 terze. Ecco nel dettaglio il calendario completo con date, orari e dirette tv di tutte le partite. Venerdì 11 giugno Girone A Turchia-Italia: ore 21.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 0-3) Sabato 12 giugno Girone A Galles-Svizzera: ore 15.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 1-1) Girone B Danimarca-Finlandia: ore 18.00, diretta Sky (ris. ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 giugno 2021) Euro 2020 Dalla partita inaugurale alla finale, sono 51 i match in programma ad Euro 2020. Si parte dalla fase a gironi, alla quale prendono parte le 24 Nazionali qualificate, suddivise in 6 gruppi. Accedono agli ottavi (con gare ad eliminazione diretta fino alla finale) le prime 2 classificate di ogni girone e le migliori 4 terze. Ecco nel dettaglio ilcompleto con date, orari e dirette tv di tutte le. Venerdì 11 giugno Girone A Turchia-Italia: ore 21.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 0-3) Sabato 12 giugno Girone A Galles-Svizzera: ore 15.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 1-1) Girone B Danimarca-Finlandia: ore 18.00, diretta Sky (ris. ...

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: “Ronaldo capocannoniere? Il campionato l’ho vinto io con l’Inter” #BelgioPortogallo #Euro2020 - Eurosport_IT : Si completa il tabellone degli ottavi di #Euro2020 ???? - fattoquotidiano : Non posso tifare Italia. Non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse gli #Europei. #Draghi si approprierebbe d… - infoitsport : Belgio-Portogallo, le probabili formazioni e dove vedere gli ottavi degli Europei - Gksel78509633 : RT @Corriere: Per l'Italia è meglio il Belgio o il Portogallo? Ecco 4 motivi per preferire Ronaldo -