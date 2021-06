Europei, gli azzurri non si fanno intimidire dai buonisti: non si inginocchiano e battono l’Austria (Di domenica 27 giugno 2021) Gli azzurri non hanno ceduto alla dittatura del politicamente corretto. Non si sono inginocchiati. E con forza hanno battuto l’Austria 2-1 ai supplementari volando ai quarti degli Europei di calcio. Uno schiaffo ai Letta e alle Boldrini di turno. Un no alle sceneggiate buoniste, inutili e ricche solo di ipocrisia. Gli azzurri del ct Mancini si sono imposti con i gol di Chiesa (95?) e Pessina (105?) aggiudicandosi una sfida estremamente complicata. l’Austria, a segno con Kalajdzic al 115’, ha infatti costretto l’Italia a soffrire fino alla fine. Europei, Meloni: «L’Italia ha vinto in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 giugno 2021) Glinon hanno ceduto alla dittatura del politicamente corretto. Non si sono inginocchiati. E con forza hanno battuto2-1 ai supplementari volando ai quarti deglidi calcio. Uno schiaffo ai Letta e alle Boldrini di turno. Un no alle sceneggiate buoniste, inutili e ricche solo di ipocrisia. Glidel ct Mancini si sono imposti con i gol di Chiesa (95?) e Pessina (105?) aggiudicandosi una sfida estremamente complicata., a segno con Kalajdzic al 115’, ha infatti costretto l’Italia a soffrire fino alla fine., Meloni: «L’Italia ha vinto in ...

