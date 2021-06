Europei | Croazia | Perisic positivo al Covid | torneo finito

(Di domenica 27 giugno 2021) Ladomani, nella sfida per gli ottavi dell'Europeo contro la Spagna a Copenaghen, non potrà contare su Ivan, che ieri è risultatoal Coronavirus. Lo ha annunciato la ...

Ladomani, nella sfida per gli ottavi dell'Europeo contro la Spagna a Copenaghen, non potrà contare su Ivan Perisic, che ieri è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato la Federcalcio ......CECA Partita che dovrebbe vedere nell'Olanda la favorita sulla carta per i pronostici degli... grazie alla vittoria con gli scozzesi, al pareggio con laed infine una sconfitta di ...Negativi i test di controllo al resto della nazionale croata che oggi vola a Copenaghen. L’Uefa: “I biglietti in più di Bucarest venduti a spettatori vaccinati” ...Chi vincerà gli Europei? Gioca su Sky Euro Bracket. Croazia e Spagna si affronteranno lunedì alle ore 18 nel teatro del Telia Parken di Copenaghen per gli ottavi di finale di Eu ...