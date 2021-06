Europei 2021, Uefa: “Sì a simboli arcobaleno nello stadio di Budapest”. Ma la polizia ungherese sequestra bandiere a tifosi olandesi (Di domenica 27 giugno 2021) Per la Uefa i simboli arcobaleno “non sono politici e sono in linea con la campagna ‘Equal Game’ che combatte contro tutte le discriminazioni, anche contro la comunità Lgbtqi+, pertanto tali bandiere saranno ammesse nello stadio“. Il messaggio dell’organo di governo del calcio europeo è indirizzato alla Federcalcio ungherese e arriva dopo che ad alcuni tifosi olandesi la polizia ungherese ha impedito in una fanzone a Budapest di esporre le bandiere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Per la“non sono politici e sono in linea con la campagna ‘Equal Game’ che combatte contro tutte le discriminazioni, anche contro la comunità Lgbtqi+, pertanto talisaranno ammesse“. Il messaggio dell’organo di governo del calcio europeo è indirizzato alla Federcalcioe arriva dopo che ad alcunilaha impedito in una fanzone adi esporre le...

