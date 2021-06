Europei 2021 – Tiri Mancini | La vittoria dell’Italia vista dall’Austria: “Paura, eh?” (Di domenica 27 giugno 2021) Ach! “Sehr stark reicht nicht zur Sensation”. Siamo stati molto forti ma non abbastanza da creare sensazione, titolano i nostri quotidiani, per risollevarci il morale e per lenire il dolore dell’impresa mancata per un niente…”Tanti vincitori nell’amara sconfitta”, scrive il Kurier; “eliminazione tardiva dopo una lotta eroica”, però sul sito il titolo principale, nelle pagine dedicate all’Euro, è quello dedicato al politologo Peter Filzmaier, 53 anni, docente di studi sulla comunicazione e la democrazia, autore, fra l’altro, di un recente saggio su “Cosa hanno a che fare le mie più belle storie di sport con la politica” (2020). In sostanza, Filzmaier sostiene che il “calcio apolitico è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ach! “Sehr stark reicht nicht zur Sensation”. Siamo stati molto forti ma non abbastanza da creare sensazione, titolano i nostri quotidiani, per risollevarci il morale e per lenire il dolore dell’impresa mancata per un niente…”Tanti vincitori nell’amara sconfitta”, scrive il Kurier; “eliminazione tardiva dopo una lotta eroica”, però sul sito il titolo principale, nelle pagine dedicate all’Euro, è quello dedicato al politologo Peter Filzmaier, 53 anni, docente di studi sulla comunicazione e la democrazia, autore, fra l’altro, di un recente saggio su “Cosa hanno a che fare le mie più belle storie di sport con la politica” (2020). In sostanza, Filzmaier sostiene che il “calcio apolitico è una ...

