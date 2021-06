Europei 2021, la prima vera sorpresa arriva da Budapest: la Repubblica Ceca elimina l’Olanda. Ai quarti con la Danimarca (Di domenica 27 giugno 2021) La prima vera sorpresa di Euro 2020 arriva da Budapest: la bellissima Olanda ammirata nella fase a gironi è stata eliminata dalla Repubblica Ceca agli ottavi di finale. Due a zero il risultato finale, che permette ai cechi di qualificarsi ai quarti di finale, dove affronteranno la Danimarca, che ieri ha superato il Galles. Gara equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa la svolta arriva al 55? quando viene espulso per un fallo di mano il difensore della Juventus de Ligt. Gli Oranje perdono le distanze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ladi Euro 2020da: la bellissima Olanda ammirata nella fase a gironi è statata dallaagli ottavi di finale. Due a zero il risultato finale, che permette ai cechi di qualificarsi aidi finale, dove affronteranno la, che ieri ha superato il Galles. Gara equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa la svoltaal 55? quando viene espulso per un fallo di mano il difensore della Juventus de Ligt. Gli Oranje perdono le distanze ...

