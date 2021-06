Euro 2021, l’abbraccio tra Mancini e Vialli dopo la vittoria dell’Italia contro l’Austria: “Abbiamo voluto vincere e l’abbiamo meritato” (Di domenica 27 giugno 2021) l’abbraccio più vigoroso è stato con Gianluca Vialli. Per oltre un’ora e mezzo, Roberto Mancini ha rivissuto i fantasmi di Wembley, quel pianto sul campo dello stadio londinese insieme con il gemello del gol nella finale di Coppa Campioni della Samp ’92. Poi i gol di Chiesa e Pessina ai supplementari sono arrivati come una liberazione: quando l’arbitro ha fischiato la fine, Vialli ha abbandonato la panchina e si è buttato tra le braccia di Mancini in un abbraccio liberatorio diventato già iconico. Ventinove anni dopo, i “gemelli del gol”, come vennero soprannominati quando insieme fecero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021)più vigoroso è stato con Gianluca. Per oltre un’ora e mezzo, Robertoha rivissuto i fantasmi di Wembley, quel pianto sul campo dello stadio londinese insieme con il gemello del gol nella finale di Coppa Campioni della Samp ’92. Poi i gol di Chiesa e Pessina ai supplementari sono arrivati come una liberazione: quando l’arbitro ha fischiato la fine,ha abbandonato la panchina e si è buttato tra le braccia diin un abbraccio liberatorio diventato già iconico. Ventinove anni, i “gemelli del gol”, come vennero soprannominati quando insieme fecero ...

Advertising

fattoquotidiano : Renziana sì, e dunque mica fessa. Antonella Manzione, già vigilessa di Firenze chiamata un bel giorno a Roma per es… - SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - Open_gol : La nazionale italiana resta divisa e trova una soluzione di compromesso: in ginocchio solo se lo faranno gli avvers… - uomodallospazio : RT @ChiodiDonatella: L'#ITALIA NON SI #INGINOCCHIA E VINCE PURE: SERATACCIA PER I #COMPAGNI ANTI ITALIANI Quelli che #inginocchio ce l'han… - marisameli2 : RT @GeneraleCujkov: 'Ogni anno IBL riceve circa 900mila euro di donazioni. Una piccola parte arriva dal 5×1000 (40mila euro l’anno), il res… -