Euro 2020 | sarà il Belgio a sfidare l’Italia ai quarti | battuto il Portogallo di Ronaldo 1 a 0

Leggi su open.online

(Di domenica 27 giugno 2021) Toccherà alneideglipei. La sfida tra la nazionale di Hazard e quella di Cristianoa Siviglia, giocata stasera 27 giugno, ha decretato il vincitore (che sarebbe stato in ogni caso ostico) che aspetterà gli azzurri il 2 luglio all’Allianz Arena di Monaco. Ilha chiuso 1 a 0 con il gol di Thorgan Hazard verso la fine del primo tempo, nonostante la squadra di Fernando Santos abbia provato in tutti i modi, nel secondo parziale, di riagguantare il risultato. Ma la rete del pareggio non è arrivata, pur ...