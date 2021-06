Euro 2020 | Rooney | “Contro la Germania meglio puntare su Rashford”

(Di domenica 27 giugno 2021) Waynein un articolo pubblicato dal Times ha consigliato all’Inghilterra di Gareth Southgate la sua formazione ideale da schierarela. Per l’ex numero 10 del Manchester United, l’allenatore inglese dovrebbenon su Grealish ma sulle ali Marcuse Raheem Sterling e sulla punta centrale Harry Kane. Perbisogna dunque spingere sugli esterni in modo da fermare i tedeschi, notoriamente bravi in quelle zone del campo.: qual’è la sua formazione ideale per l’Inghilterra? Nell’articolo per il Times, la leggenda inglese ha ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Luis Enrique, le minacce a Morata? 'Da denunciare alla polizia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Luis Enrique, le minacce a Morata? 'Da denunciare alla polizia' -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Sport Mediaset

Non svegliatelo dal sogno azzurro che sta vivendo e costruendo. Matteo Pessina continua a ripeterlo su Instagram; "Non svegliatemi". La sua frase tormentone è diventato l'hashtag virale dei tifosi ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla 'Ferenc Puskas Arena' di Budapest, Olanda e Repubblica Ceca si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di. CLICCA ...Koke – centrocampista dell’Atletico Madrid – ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Croazia e Spagna, valevole per gli ottavi di finale di EURO 2020. Il giocatore della nazionale ...pubblicato il 6 marzo 2020 per Nintendo Switch. Il titolo è in vendita al prezzo più basso di sempre, bastano infatti 38,99 euro per acquistare il gioco, scontato del 35% dal prezzo di listino, non è ...