Euro 2020 | Repubblica Ceca ai quarti | Olanda battuta 2-0

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 giugno 2021) Labatte l’2-0 a Budapest e si qualifica per idi finale di. La sfida viene decisa dai gol di Holes, a segno al 68?, e di Schick, che concede il bis all’80ì. Laaffronterà la Danimarca il 3 luglio. Il match si spacca in due nella ripresa: l’episodio chiave è l’espulsione di DeLigt, migliore in campo per l’nel primo tempo, che lascia gli arancioni in inferiorità numerica al 55?. La gara, fino ad allora equilibrata anche per numero di occasioni, diventa un monologo: la ...