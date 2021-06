Euro 2020, parla il medico della Croazia: “Perisic positivo? Rispettiamo protocollo dal primo giorno” (Di domenica 27 giugno 2021) Il medico della Croazia Sasa Jankovic ha parlato a margine della positività al Covid-19 di Ivan Perisic: “Una cosa simile può capitare a tutte le nazionali. Per questo motivo, fin dal primo giorno, abbiamo rispettato il protocollo UEFA. Nessun membro della squadra verrà quindi posto in isolamento. Ci era successa la stessa cosa in autunno durante la Nations League, quando alcuni giocatori contrassero il virus. Inoltre i test antigenici hanno dato la conferma che non c’è nessun altro positivo. E’ un peccato ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) IlSasa Jankovic hato a marginepositività al Covid-19 di Ivan: “Una cosa simile può capitare a tutte le nazionali. Per questo motivo, fin dal, abbiamo rispettato ilUEFA. Nessun membrosquadra verrà quindi posto in isolamento. Ci era successa la stessa cosa in autunno durante la Nations League, quando alcuni giocatori contrassero il virus. Inoltre i test antigenici hanno dato la conferma che non c’è nessun altro. E’ un peccato ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Chiesa immagina Italia - Portogallo: 'Voglio sfidare Ronaldo' Italia Tutte le notizie sulla squadra

Italia, Spinazzola l'uomo in più Il buco c'era. C'era, il buco, in quel dannato quattro - cinque - uno degli austriaci, che con il tempo era diventato una prigione del corpo e dello spirito. Bastava pensarlo con tutta la forza dell'...

Euro 2020, oggi si decidono i primi due quarti di finale - Sportmediaset Sport Mediaset Euro 2020, che tegola per la Croazia: Perisic è positivo al Covid-19 Grossa tegola per la Croazia in vista della partita in programma lunedì prossimo contro la Spagna e valevole per gli ottavi degli Europei. Ivan Perisic era stato finora uno dei migliori calciatori del ...

Inghilterra – Germania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Inghilterra - Germania del 29 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 ...

