Euro 2020, Olanda-Repubblica Ceca: formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 27 giugno 2021) Alla Puskas Arena di Budapest va in scena Olanda-Repubblica Ceca, sfida valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. Da un lato gli Orange di Frank De Boer, dominatori incontrastati del Girone C, che hanno grandi ambizioni, dall’altro i ragazzi di Silhavy, partiti alla grande ma che hanno rischiato l’eliminazione chiudendo terzi nel Gruppo D e venendo ripescati come una delle migliori terze. Nel proprio girone (assieme ad Austria, Ucraina e Macedonia) Depay e compagni hanno chiuso a punteggio pieno: 3 vittorie in 3 gare, 8 gol fatti e 2 subiti (entrambi nel match d’esordio contro l’Ucraina). Numeri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021) Alla Puskas Arena di Budapest va in scena, sfida valevole per gli ottavi di finale di. Da un lato gli Orange di Frank De Boer, dominatori incontrastati del Girone C, che hanno grandi ambizioni, dall’altro i ragazzi di Silhavy, partiti alla grande ma che hanno rischiato l’eliminazione chiudendo terzi nel Gruppo D e venendo ripescati come una delle migliori terze. Nel proprio girone (assieme ad Austria, Ucraina e Macedonia) Depay e compagni hanno chiuso a punteggio pieno: 3 vittorie in 3 gare, 8 gol fatti e 2 subiti (entrambi nel match d’esordio contro l’Ucraina). Numeri ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - UEFAcom_es : ???? ???????????????? ???????????????????? ?? ?? - CBSSportsGolazo : Euro 1996: Enrico Chiesa scores for Italy Euro 2020: Federico Chiesa scores for Italy Like father like son ?????? - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: L'#ITALIA NON SI #INGINOCCHIA E VINCE PURE: SERATACCIA PER I #COMPAGNI ANTI ITALIANI Quelli che #inginocchio ce l'han… - LemonEnergy_ : RT @EURO2020Hero: @chelseaindo @chelseaindo, sei uno dei nostri #EURO2020Hero! Il tuo post ha conquistato gli schermi giganti della Fan Zon… -