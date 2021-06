Euro 2020, Italia-Austria 2-1: Chiesa e Pessina portano la Nazionale ai quarti (Di domenica 27 giugno 2021) Con fatica, ma con merito, gli azzurri approdano ai quarti di finale di Euro 2020, grazie alle reti ai supplementari di Chiesa e Pessina, subentrati nella ripresa. L’Italia batte l’Austria 2-1 dopo i supplementari e si qualifica ai quarti di finale di Euro 2020, dove affronterà la vincente del match tra Belgio e Portogallo. Finito Leggi su 2anews (Di domenica 27 giugno 2021) Con fatica, ma con merito, gli azzurri approdano aidi finale di, grazie alle reti ai supplementari di, subentrati nella ripresa. L’batte l’2-1 dopo i supplementari e si qualifica aidi finale di, dove affronterà la vincente del match tra Belgio e Portogallo. Finito

