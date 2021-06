Euro 2020 | è il Belgio l' avversario dell' Italia nei quarti | fuori il Portogallo

(Di domenica 27 giugno 2021) Sarà ill'neidi finale di, in programma venerdì 2 luglio alle 21 all' Allianz Arena di Monaco di Baviera . Per far avanzare la Nazionale di Martinez è ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... a fine gara l'abbraccio tra i bomber di Belgio e Portogallo Un bellissimo gesto a fine gara tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku: il Belgio passa ai quarti di finale digrazie al gol di ...Sarà il Belgio l'avversario dell' Italia nei quarti di finale di, in programma venerdì 2 luglio alle 21 all' Allianz Arena di Monaco di Baviera . Per far avanzare la Nazionale di Martinez è stata sufficiente la grande sventola dalla distanza al 42' di ...Carlo Alvino sull'utilizzo della tecnologia durante gli Europeo: 'La migliore risposta alla fronda anti Var giurassica e faziosa formata da finti appassionati'.Nei Diavoli Rossi un tempo per l'azzurro Dries Mertens, entrato ad inizio ripresa al posto dell'infortunato De Bruyne.