Euro 2020, Capello: “Italia può andare lontano. Inginocchiarsi? Ognuno faccia quello che sente” (Di domenica 27 giugno 2021) “L’Italia può andare molto lontano perché questa squadra ha superato un esame difficile contro l’Austria e soprattutto perché gli azzurri hanno capito che le prossime saranno tutte sfide complicate“. Queste le parole di Fabio Capello all’indomani della vittoria sofferta dell’Italia contro l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. “Abbiamo la mentalità, abbiamo l’allenatore e le qualità, dobbiamo solo capire che non basta giocare per divertirsi, perché questa è la più grande balla del mondo, ma bisogna giocare per vincere”, ha continuato Capello, ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “L’puòmoltoperché questa squadra ha superato un esame difficile contro l’Austria e soprattutto perché gli azzurri hanno capito che le prossime saranno tutte sfide complicate“. Queste le parole di Fabioall’indomani della vittoria sofferta dell’contro l’Austria negli ottavi di finale di. “Abbiamo la mentalità, abbiamo l’allenatore e le qualità, dobbiamo solo capire che non basta giocare per divertirsi, perché questa è la più grande balla del mondo, ma bisogna giocare per vincere”, ha continuato, ...

