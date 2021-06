Euro 2020 | Bonucci | “Piedi per terra e testa alta | la forza del gruppo è quando…”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 giugno 2021) Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana Leonardoha pubblicato un video dell’esultanza degli azzurri dopo il successo contro l’Austria. La squadra del ct Mancini si è imposta per 2-1 ai supplementari ed ha staccato il pass per i quarti di finale deglipei 2021. “Ladelè quando un elemento più un altro elemento non fa una somma ma un 1 più grande. Questo significa questo abbraccio.per. Avanti Italia“. Queste le parole di, rimasto in campo con la fascia al braccio per ...