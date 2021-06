Euro 2020 | Belgio-Portogallo 1-0 | Ronaldo a casa | Lukaku contro l’Italia

(Di domenica 27 giugno 2021), gara valida per gli ottavi di finale di, si chiude con la vittoria dei belgi, che dunque se la vedranno connei quarti, il prossimo 2 luglio. Ad eliminare dai campioni in carica, è il gol firmato da Thorgan Hazard sul finire del primo tempo. Così cronaca, promossi e bocciati. Il primo tempo diDopo sei minuti Renato Sanches recupera palla a centrocampo e poi mette in condizione Diogo Jota di calciare in porta, ma la sfera termina troppo larga sul secondo palo. ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - boboviz : @ingmicpoletti @bravimabasta Che poveretto che sei. Per dire: - TuttoMercatoWeb : Né CR7 né Lukaku: il protagonista di Belgio-Portogallo è Thorgan Hazard. Diavoli Rossi ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All' 'Estadio de la Cartuja', Belgio e Portogallo si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di. CLICCA QUI PER ...... valida per gli ottavi di finale di. Tegola per Roberto Martinez, che deve fare a meno di Kevin De Bruyne, uscito per infortunio poco dopo l'inizio del secondo tempo. Il trequartista belga ...Fra le gare in programma spicca un Inghilterra-Germania tutta da vedere. Euro 2020 – Abbracciamo l’ottimismo e ragioniamo sul cammino possibile dell’Italia. Se l’Italia dovesse arrivare in semifinale, ...Il difensore di proprietà della Juventus è stato protagonista in negativo della partita che ha eliminato la Nazionale Olandese dagli Europei.