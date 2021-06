Euro 2020 Belgio | Courtois | “Grande sforzo collettivo | pronti per l’Italia”

(Di domenica 27 giugno 2021) “Abbiamo fatto un, abbiamo lottato fino alla fine. Il secondo tempo è stato difficile ma abbiamo lavorato insieme per respingere gli attacchi del Portogallo; è questa la mentalità che serve per vincere e dovremo comportarci allo stesso modo anche contro”. Così Thibaut, portiere del, dopo la vittoria contro il Portogallo che qualifica la nazionale dei Diavoli Rossi ai quarti di finale di. “Non ho avuto molto lavoro da fare nelle tre partite precedenti, ma sapevo che non sarebbe stato così ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - YoRom1__ : RT @vskzy7k: Quarts final euro 2020 - Chiariello_CS : RT @sscnapoli: ???? | #BelgioPortogallo 1-0. @dries_mertens14 qualificato ai quarti di finale dove affronterà l’Italia. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... a fine gara l'abbraccio tra i bomber di Belgio e Portogallo Un bellissimo gesto a fine gara tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku: il Belgio passa ai quarti di finale digrazie al gol di ...Sarà il Belgio l'avversario dell' Italia nei quarti di finale di, in programma venerdì 2 luglio alle 21 all' Allianz Arena di Monaco di Baviera . Per far avanzare la Nazionale di Martinez è stata sufficiente la grande sventola dalla distanza al 42' di ...Carlo Alvino sull'utilizzo della tecnologia durante gli Europeo: 'La migliore risposta alla fronda anti Var giurassica e faziosa formata da finti appassionati'.Nei Diavoli Rossi un tempo per l'azzurro Dries Mertens, entrato ad inizio ripresa al posto dell'infortunato De Bruyne.