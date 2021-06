Euro 2020 | arriva il giorno di Spagna e Francia

(Di domenica 27 giugno 2021) Un lunedì tutto da seguire. Per la terza giornata degli ottavi di finale di Ue fa, in programma lunedì 28 giugno appunto, è tempo di pezzi da novanta: dalle ore 18, a Copenaghen , in campo ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - SMSNEWSOFFICIAL : EURO 2020: La Repubblica Ceca e il Belgio volano ai quarti - zazoomblog : Euro 2020 Belgio batte Portogallo 1-0: ora sfida con Italia nei quarti - #Belgio #batte #Portogallo #sfida -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

SIVIGLIA (Spagna) - Basta una rete di Thorgan Hazard al Belgio per eliminare il Portogallo e conquistare il pass per i quarti di finale che porteranno i Diavoli Rossi a Monaco di Baviera ad ...Thomas Vermaelen ha parlato alla fine della gara contro il Portogallo: ecco le dichiarazioni del difensore del Belgio Il Belgio affronterà l'Italia nei quarti di finale ad. Ecco le dichiarazioni di Thomas Vermaelen, difensore del Belgio, ai canali ufficiali della UEFA dopo la gara contro il Portogallo. "Il Portogallo ci ha reso le ...Ma non posso rimprovera loro nulla, hanno dato tutto". Così il tecnico del Portogallo, Fernando Santos, dopo la scinfitta negli ottavi di Euro 2020 contro il Belgio. "Il Belgio ha fatto sei tiri in ...Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato della sfida tra Belgio e Portogallo di questa sera, che ha decretato la prossima avversaria dell'Italia a Euro 2020, i Diavoli Rossi: "Il risultato giusto sarebbe ...