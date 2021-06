“Estiva” | il nuovo brano di Daniel Greco feat Mary Dima L’intervista

(Di domenica 27 giugno 2021) “Un’estate fatta di tutte quelle cose così semplici, ma così basilari che abbiamo sempre dato per scontato e che in quel momento sembravano lontanissime” Dal 18 giugno è disponibile in rotazione radiofonica “” (Greylight Records),diche vede iluring di. Il singolo è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 16 giugno. Dai nomi dei cocktail, a quelli dei cantanti che firmano le nostre vacanze, dai ritmi latini alla nostalgia degli anni ‘90 e di quei ritornelli che ritroviamo oggi riproposti in chiave ...

Advertising

FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? Fortnite su Twitter scrive: Un nuovo set di occhiali per scoraggiare sci… - artdielle : RT @artdielle: Sabato rovente, e questa atmosfera estiva rende ancora più reale il futuro/presente distopico descritto con grande leggerezz… - TOSADORIDANIELA : RT @artdielle: Sabato rovente, e questa atmosfera estiva rende ancora più reale il futuro/presente distopico descritto con grande leggerezz… - LorenzDelPietro : RT @artdielle: Sabato rovente, e questa atmosfera estiva rende ancora più reale il futuro/presente distopico descritto con grande leggerezz… - 3omAleom : RT @artdielle: Sabato rovente, e questa atmosfera estiva rende ancora più reale il futuro/presente distopico descritto con grande leggerezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Estiva nuovo

L'Arena

La stagioneè ormai cominciata e i vari programmi televisivi non vanno più in onda ma fervono i ... sulle pagine del settimanaleha risposto così ad una lettrice che era contraria alla ...COHOUSING PER SENZA FISSA DIMORA Nasce 'Casa Annamaria Marotto', in zona Termini,... E' il secondo appuntamento della stagioneche si terrà al Circo Massimo. Per info e prenotazioni: ..."Un’estate fatta di tutte quelle cose così semplici, ma così basilari che abbiamo sempre dato per scontato e che in quel momento sembravano lontanissime" ...Nuovo annuncio dallo Studio MAPPA. Stavolta si tratta di un anime prodotto in collaborazione con MADHOUSE: Takt Op. Destiny.