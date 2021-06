"Era sconvolto". Indiscrezioni: così Beppe Grillo ha demolito (anche) il re dei manettari Bonafede (Di domenica 27 giugno 2021) Polveriera grillina. Il caos regna sovrano nel M5s dopo lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il nodo della leadership, col comico che rivendica il suo potere e il presunto avvocato del popolo che di una "diarchia" non ne vuole sapere, tanto da essere pronto a mollare del tutto il Movimento. L'ex premier dovrebbe parlare domani, lunedì 28 giugno, rendendo così pubbliche le sue intenzioni. Nel frattempo, si tenta di ricucire lo strappo. Per esempio Luigi Di Maio si dice certo del fatto che si troverà una mediazione: staremo a vedere. Ovviamente, tra i grillini le posizioni non sono unanimi. Il M5s è polarizzato tra chi sta con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Polveriera grillina. Il caos regna sovrano nel M5s dopo lo scontro trae Giuseppe Conte, il nodo della leadership, col comico che rivendica il suo potere e il presunto avvocato del popolo che di una "diarchia" non ne vuole sapere, tanto da essere pronto a mollare del tutto il Movimento. L'ex premier dovrebbe parlare domani, lunedì 28 giugno, rendendopubbliche le sue intenzioni. Nel frattempo, si tenta di ricucire lo strappo. Per esempio Luigi Di Maio si dice certo del fatto che si troverà una mediazione: staremo a vedere. Ovviamente, tra i grillini le posizioni non sono unanimi. Il M5s è polarizzato tra chi sta con ...

Advertising

elisas881 : RT @att_sony: questa sarà la famosa scena per cui K era sconvolto...piango solo a vedere il fragman figuriamoci la puntata #SenÇalKapimi ht… - att_sony : questa sarà la famosa scena per cui K era sconvolto...piango solo a vedere il fragman figuriamoci la puntata… - Prisonertmgdr : @postmantmgdr @paintertmgdr @DaniKyriotmgdr Era vero, il biondo non era stato in grado di rivelargli alcuna informa… - OhMyFuckingAdam : @asbloodflows oggi mi sono imbattuta in un loro tiktok dove lui era sconvolto dopo aver visto lei pucciare le patat… - cookyarcv : Era sconvolto io bho non so come fare con lui -