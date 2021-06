Equitazione | Eventing Nations Cup Strzegom 2021 | Italia quinta ed ultima in Polonia

(Di domenica 27 giugno 2021) Va in archivio, nel primo pomeriggiono, la quarta edgiornata della seconda tappa dellaCup di, di categoria CCIO4*-NC-S, terminata a, in: dopo il salto ostacoli odierno terminaedl’. Nella classifica individuale il miglior azzurro è Roberto Riganelli, 17° su Utrillo Chatelier con 63.1 penalità, mentre chiude 26° Andrea Cincinnati su Tempesta de la Folgore con 112.3. CLASSIFICA INDIVIDUALE (TOP 3 +NI) 1. Jule WEWER GER ...

Advertising

OA_Sport : Primo appuntamento stagionale con la squadra azzurra protagonista -

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Eventing

OA Sport

... tempio sacro dell'nazionale ed internazionale. Gli interventi, avviati in seguito ... Da un passato indimenticabile alle prossime avventure? il PratoniCentro Equestre Ranieri di ...... tempio sacro dell'nazionale ed internazionale. Gli interventi, avviati in seguito ... Da un passato indimenticabile alle prossime avventure? il PratoniCentro Equestre Ranieri di ...Va in archivio, nel primo pomeriggio italiano, la quarta ed ultima giornata della seconda tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, di categoria CCIO4*-NC-S, terminata a Strzegom, in Polonia: d ...Va in archivio, nel primo pomeriggio italiano, la terza giornata della seconda tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, di categoria CCIO4*-NC-S, terminata a Strzegom, in Polonia: dopo il cros ...