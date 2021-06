Emiliano vieta il lavoro nelle ore più calde in Puglia, ma forse non basta per abbattere la “schiavitù” (Di domenica 27 giugno 2021) Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza regionale che vieta “il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021”. La decisione giunge anche in seguito all’episodio di Brindisi, dove un bracciante agricolo di 27 anni è morto dopo aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature elevate. L’ordinanza vale sull’intero territorio regionale “nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021) Il presidente della RegioneMicheleha emanato un’ordinanza regionale che“ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021”. La decisione giunge anche in seguito all’episodio di Brindisi, dove un bracciante agricolo di 27 anni è morto dopo aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature elevate. L’ordinanza vale sull’intero territorio regionale “aree o zone interessate dallo svolgimento dinel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa ...

