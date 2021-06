Elezioni Regionali Sicilia, Musumeci annuncia: “mi ricandido” (Di domenica 27 giugno 2021) Nello Musumeci alla kermesse allo Spasimo di Palermo annuncia la sua decisione di ricandidarsi alle Elezioni Regionali in Sicilia “Io non conoscevo la realtà del governo regionale, ero stato cinque anni all’opposizione. Quando mi hanno detto che sarei stato candidato mi sono dimesso subito da presidente della commissione Antimafia regionale. A Palazzo d’Orleans ho trovato una regione devastata. Ho dovuto scalare le rocce con i miei assessori”. E’ quanto ha detto il governatore Nello Musumeci alla kermesse allo Spasimo di Palermo parlando della sua decisione di ricandidarsi. “Abbiamo ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Nelloalla kermesse allo Spasimo di Palermola sua decisione di ricandidarsi allein“Io non conoscevo la realtà del governo regionale, ero stato cinque anni all’opposizione. Quando mi hanno detto che sarei stato candidato mi sono dimesso subito da presidente della commissione Antimafia regionale. A Palazzo d’Orleans ho trovato una regione devastata. Ho dovuto scalare le rocce con i miei assessori”. E’ quanto ha detto il governatore Nelloalla kermesse allo Spasimo di Palermo parlando della sua decisione di ricandidarsi. “Abbiamo ...

