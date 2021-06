El Paìs incorona Spinazzola | un incubo per l’Austria | il migliore del match

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 giugno 2021) Elscrive che l’Italia soffre ma supera l’esame Austria. All’estero la Nazionale di Mancini ha colpito, e tanto, soprattutto per il suo modo di giocare. Non vincono un Europeo dal 1960, la squadra mantiene il solito equilibrio ma in questo euro ha aggiunto molta più propensione per la fase offensiva. L’Italia non aveva mai segnato più di due gol in una partita del campionato europeo, e qui lo ha già fatto due volte. L’attacco si esprime senza quella vecchia venerazione per l’1-0, mentre non ha smesso di difendere visto che fino a ieri sera era arrivata a undici partite senza subire reti. Evidenziato il ruolo di. Sul fianco sinistro ...